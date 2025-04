Lavoro, salute e sicurezza: "Diminuire gli infortuni"

Nelle Marche crescono le denunce di infortuni sul lavoro, in calo invece quelle inerenti alle malattie professionali. Questo dicono i dati Inail riferiti ai primi due mesi del 2025 rapportati a quelli dello stesso periodo del 2024. Gli infortuni sono passati da 2.487 a 2.514, un incremento dell’1,1%, anche se quelli mortali sono diminuiti da due a uno. Nello stesso tempo, le denunce di malattie professionali, che nel 2024 hanno conosciuto un vero e proprio boom (+ 14,1%), in questa prima fase dell’anno registrano un rallentamento del 5,7%. Dati comunque rilevanti, visto che siamo in presenza, mediamente, di 42 infortuni al giorno, che stanno lì a ricordarci quanto ancora ci sia da fare sul fronte della sicurezza sul lavoro, di cui domani si celebra la giornata mondiale.

Per l’occasione l’Anmil (Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) pubblica il focus "Rivoluzionare la salute e la sicurezza sul lavoro: l’intelligenza artificiale e la digitalizzazione nel mondo del lavoro", messo a punto dal coordinatore dei Servizi statistico – informativi, professor Franco D’Amico, che intende sottolineare l’importanza del valore e della salvaguardia della salute e della vita di tutti i lavoratori in un contesto di transizione tecnologica che sta investendo il sistema globale del lavoro e il suo mercato.

"Tengo a sottolineare quanto ricorrenze come quella di lunedì (domani; ndr) siano la dimostrazione concreta dell’impegno che l’Anmil dedica incessantemente alla diffusione della cultura della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, per riuscire nell’ambizioso obiettivo di diminuire drasticamente, fino ad azzerare, gli eventi infortunistici nel territorio", afferma Sergio Fattorillo, presidente territoriale. "Parliamo – prosegue – di un territorio caratterizzato da una fitta rete di grandi, piccole e medie aziende che portano avanti con impegno e know how altamente specializzato il lustro del nostro Made in Italy. Una nazione che, però, nonostante la presenza di aziende virtuose ha inaugurato il 2025, nei primi due mesi, con un drammatico incremento di infortuni mortali (+16% rispetto all’anno precedente)". Fattorillo evidenzia come l’obiettivo comune sia quello di vincere una vera e propria guerra. "Per raggiungerlo abbiamo bisogno di un equipaggiamento solido, di una normativa che stia al passo con la drammaticità del fenomeno, di una rivoluzione culturale che parta dai banchi di scuola, del supporto e della formazione puntuale e immediata all’inserimento nel mondo di lavoro delle tecnologie".

f. v.