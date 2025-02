"Lavoro stagionale fatto da studenti"

"Siamo contenti che almeno quest’anno si permetterà ai minorenni di lavorare come bagnini di salvataggio". Lo afferma Diego Scalabroni, titolare dello chalet "Il Faro" e presidente dell’Associazione Balneari Porto Recanati. "Da una parte capiamo che sia giusto far lavorare solo i maggiorenni, viste che le grandi responsabilità che comporta un ruolo del genere – prosegue –. Però dobbiamo prendere atto che è un impiego stagionale e lo svolgono perlopiù gli studenti e, fuori da loro, difficilmente c’è disponibilità. Altra preoccupazione sarà di trovare personale come camerieri, pizzaioli e cuochi, vista la carenza che va avanti da anni".