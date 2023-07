L’avvertimento del climatologo "Possibili altre settimane più calde"

di Lucia Gentili

Settimana rovente in provincia, con un termometro che supererà anche i 40 gradi. Ma non è detto – dice l’esperto – che sia la più calda dell’estate 2023. "Come previsto – spiega il professore Unicam Carlo Bisci, climatologo – l’anticiclone africano sta portando temperature molto alte nelle nostre zone e, purtroppo, queste tenderanno a salire ancora per raggiungere un massimo nel primo pomeriggio di domani (mercoledì) specie nelle vallate e nelle conche a bassa quota". "È previsto che pure le temperature minime tenderanno ad essere elevate – aggiunge il docente – con notti cosiddette ’tropicali’ (ovvero con temperature che non scendono mai al di sotto dei 25°), e che l’abbassamento di temperatura con la quota sia minore dei soliti 0.6° circa ogni 100 metri. Da giovedì una progressiva leggera diminuzione dei valori delle temperature massime e minime, che comunque si manterranno al di sopra della media stagionale ancora per diversi giorni. Questo ritorno a valori ’normali’, però, non esclude la possibilità di nuove ondate di caldo estremo, che potrebbero anche essere peggiori di quella attuale, dato che l’anticiclone africano non mostra segni di cedimento precoce. Non resta che sperare nell’effetto rinfrescante di temporali estivi, che localmente potrebbero mitigare le condizioni climatiche almeno per qualche ora. Credo poi sia utile ricordare la differenza tra temperatura misurata strumentalmente e temperatura percepita, dato che quest’ultima risente fortemente dell’umidità dell’aria. È utile ricordare che il vento contribuisce a ridurre la percezione della temperatura, per cui, almeno finché il termometro non sale oltre i 36°, una brezza anche leggera (o semplicemente un ventilatore o un ventaglio) – conclude Bisci – possono contribuire efficacemente a farci sentire meno accaldati e stanchi".