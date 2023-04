L’avvocato Pinti: "Il Comune valorizzi la collezione di armi"

"Civitanova vanta – da oltre 160 anni – una collezione di armi veramente unica in Italia (da restaurare ed esporre in un’apposita sala), appartenuta alla guardia civica di epoca pontificia, che per tutto il Novecento è rimasta abbandonata all’ultimo piano del palazzo comunale della città Alta, nei locali in cui si trovava l’archivio storico, prima del suo trasferimento a casa Annibal Caro. "Il Comune deve valorizzarla, come fanno tutti i municipi che vantano qualche opera di ogni genere". Lo ha detto l’avvocato Paolo Pinti, esperto in materia, autore di due volumi sul tema "Armi e Arte nelle Marche", che ha rivisto la collezione a distanza d’anni (prima della conferenza nella biblioteca Zavatti), grazie all’interessamento dell’architetto Roberto Giannoni, che ne ha curato l’inventario, dopo che il palazzo comunale è stato evacuato per il sisma del 2016, nonché della residente del Lions Cluana Anna Vecchiarelli e di Alvise Manni del Centro Studi Civitanovesi. "Paradossalmente queste armi si sono salvate per l’incuria", ha detto Giannoni. "Quasi ovunque – ha osservato Pinti – sono state distrutte perché in tempi di guerra servendo il metallo vennero fuse, con un danno inestimabile". "La prima volta che le vidi, mi rimase impressa la rastrelliera lungo il muro – ha aggiunto Pinti – con almeno una ventina di fucili ad avancarica, già a pietra focaia e trasformati a percussione. Inoltre c’erano numerose sciabole sempre ottocentesche, nonché un tamburo militare e due lance da giostra, probabilmente del Seicento". Dopo l’inventario di Giannoni le armi sono state trasferite nei locali dell’ex Pretura dove ci sono anche gli uffici comunali. Ora si spera che palazzo Sforza si decida, magari in contemporanea, per dare una soluzione più ampia e definitiva anche all’archivio storico.

Ennio Ercoli