L’azienda ’A&C’ dona un escavatore al Comune: "Esempio di servizio"

Siglato un contratto di sponsorizzazione fra il Comune di Montefano e la A&C Srl di Gilberto Accattoli che si è concretizzato nella generosa donazione della somma di denaro di 12.500 euro per l’acquisto di un mini escavatore Volvo cingolato da 20 quintali che sarà in dotazione all’Ufficio tecnico. L’amministrazione ha integrato la donazione raggiungendo 15.250 euro. L’escavatore consentirà di effettuare lavori in autonomia come piccoli scavi, riparazioni del manto stradale e cura del verde senza ricorrere ad aziende esterne con indubbi vantaggi economici per l’ente. "A Gilberto Accattoli e alla sua azienda va il ringraziamento di tutta l’amministrazione per il consistente contributo che ci ha permesso di integrare il parco mezzi dell’Ufficio tecnico – spiega il sindaco Angela Barbieri –. E’ questo un chiaro esempio di come le aziende del nostro territorio siano capaci di individuare le necessità della comunità e possano mettersi al servizio di essa".