L’azienda Algam Eko dona gli ukulele a una parrocchia del Burkina Fasu

Il sindaco di Potenza Picena Noemi Tartabini, insieme col vicesindaco Giuseppe Castagna e all’assessore Michele Galluzzo, ha ricevuto nella sala giunta Matteo Marinelli e Stefano Barberini in rappresentanza dell’Algam Eko, storica azienda del territorio specializzata nella distribuzione di strumenti musicali. All’incontro era presente anche Fabiola Bedini, responsabile della Comunità d’Africa per Tamat Ong.

Nel corso dell’incontro è stata ufficializzata la donazione, da parte di Algam Eko, di alcuni ukulele destinati alla corale della parrocchia dei santi Pietro e Paolo di Ouagadougou, capitale del Burkina Faso. Sarà proprio Tamat a occuparsi della consegna degli strumenti musicali che avranno come obiettivo quello di avvicinare, tramite l’attività della corale che conta 50 elementi, i giovani alla musica dando loro un’alternativa alla vita di strada.

"Un’iniziativa lodevole - ha commentato Tartabini - che dimostra come la musica sia in grado di fare davvero grandi cose". Invece, l’assessore Galluzzo ha sottolineato come questa donazione "si inserisce benissimo nell’ambito di Musicalmente, manifestazione che racconta tutte le note della musica e del territorio, che quest’anno non si è svolta nella forma canonica per questioni logistiche, ma ha comunque potuto proseguire con la sua mission proprio grazie alla collaborazione tra Algam Eko e Tamat, portando la musica oltre i nostri confini".