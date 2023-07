L’azienda Panatta è sempre più green: il 44% di energia è autoprodotta

"L’installazione del’impianto consente alla nostra azienda – premette Angela Tosti Panatta, presidente di Panatta srl – di puntare sempre più a una indipendenza energetica, ottenuta tramite l’uso di energie rinnovabili, per non essere preda delle speculazioni che si sono verificate nell’ultimo anno e mezzo". Introdotta così la posa in opera d’un impianto a pannelli fotovoltaici sui tetti dello stabilimento di Panatta che produce macchinari per l’allenamento fisico, la presidente evidenzia i vantaggi finora riscontrati: "A fronte d’un consumo annuo di 1.160.000 kwora, possiamo produrre in autoconsumo 510.000kwora, cioè il 44 per cento dell’intero fabbisogno annuale dell’azienda. Inoltre, con l’installazione dell’impianto fotovoltaico, si è provveduto a sostituire tutti i punti-luce con lampade a led: con l’adozione di questa iniziativa, si è scesi da un consumo di 279.000 a 126.000 kwora, ottenendo una diminuzione di quasi il 55 per cento".

Oltre alla riduzione dei costi, emerge un dato importante: riguarda la quantità di Co2 non emessa, che arriva a 318 tonnellateanno, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale che l’azienda si è posta. La Panatta, complesso metalmeccanico, da anni fa rilevare emissioni di molto inferiori (verificate ad ogni controllo effettuato dagli organismo preposti) ai limiti consentiti dalla legge: operando in conformità alle norme finalizzate al massimo rispetto dell’ambiente, impiega materiali altamente riciclabili con un recupero quasi totale delle componenti. Un altro passo quindi verso un’ottica sempre più green e sostenibile.

Gianfilippo Centanni