L’azienda Penta verserà 37mila euro al Comune

Verso la risoluzione il nodo del pagamento dell’azienda che doveva versare al Comune di Tolentino la quota per l’"affitto" dei container. L’area 3 del villaggio, chiusa lo scorso gennaio, ospitava da maggio 2022 alcuni dipendenti di un’azienda (la società agricola Penta). La passata amministrazione, in base a degli accordi verbali, aveva concesso alla ditta che gli operai alloggiassero nei container per un tot di euro al giorno. In base a questo, l’azienda doveva versare al Comune 47mila euro complessivi. Avendo già dato un acconto di 10mila euro, per i rimanenti 37mila adesso è stato firmato un accordo. "Non verbale – dice il sindaco Mauro Sclavi – ma per iscritto, in cui la società agricola garantisce di pagare in dieci rate mensili a partire da questo mese".