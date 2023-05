L’azienda pluriservizi ha il cda: il presidente è Walter Manzotti

E’ stato eletto il nuovo consiglio di amministrazione dell’Appr (Azienda pluriservizi di Porto Recanati), e cioè la partecipata che gestisce in città la farmacia comunale e il servizio dei parcheggi a pagamento. Il neo presidente è il ragionier Walter Manzotti, che sarà affiancato dai consiglieri Lauro Pigini e Francesca Astuti. A darne notizia è stato ieri il sindaco Andrea Michelini. "L’amministrazione comunale comunica che nel breve volgere di pochi giorni, necessari per l’adempimento delle ultime pratiche burocratiche, un nuovo consiglio di amministrazione subentrerà alla guida della Appr – si legge in un comunicato –. Il nuovo Cda sarà guidato dal presidente Walter Manzotti, 58 anni, funzionario di banca con esperienza trentennale e direttore di varie filiali di Cassa Risparmio Loreto e referente centrale per il terzo settore Ubi Banca Marche e Abruzzo, attualmente dipendente di Intesa Sanpaolo". Oltre a lui, aggiunge Michelini, ci saranno due consiglieri: "Lauro Pigini, 58 anni, laurea in economia e commercio, attualmente impiegato nella Sh Sistemi Lab Srl, e poi Francesca Astuti, 45 anni, diploma di perito aziendale, corrispondente in lingue estere e analista informatica. Il Cda sarà inoltre coadiuvato da un nuovo revisore dei conti, il commercialista Sergio Vincenzoni, 58 anni e titolare di uno studio a Recanati. L’amministrazione comunale esprime i più sentiti ringraziamenti al presidente cedente della Appr Andrea Dezi e ai consiglieri Orietta Montironi e Angelamaria Lupis per il lavoro svolto negli ultimi anni".