L’azienda Rhütten sigla un accordo con la società Shell

La Rhütten, che ha sede a Caldarola e opera nel settore della produzione chimica e dei servizi integrati per auto, ha siglato un’importante partnership commerciale con la società Shell Italia Oil Products, uno dei principali fornitori di lubrificanti sul mercato italiano. Grazie a questo accordo l’azienda maceratese è diventata distributrice autorizzata in tutt’Italia per i canali di vendita Gdo e Gds. Si tratta di una collaborazione fortemente voluta da entrambe le parti per raggiungere importanti risultati di crescita puntando sulla qualità dei prodotti Shell e sulla capillarità della rete distributiva di Rhütten nella grande distribuzione. L’azienda, infatti, è presente in più di 4mila negozi, vanta un fatturato di 32 milioni di euro, ha una squadra di 80 dipendenti, una forza vendita di oltre 120 addetti e oltre 2.500 clienti. "La Rhütten è un’impresa a tutto tondo – afferma Mario Marinelli, amministratore unico – e tutte le fasi di realizzazione di un prodotto si svolgono all’interno della strutturaa".

m. g.