L’azienda: "Rispettate le modalità di legge, delusi dal sindacato"

"Il licenziamento è stato effettuato secondo le modalità previste dalla legge". È la posizione di Poltrona Frau, che aggiunge: "Il comportamento dei sindacati ci ha sorpreso molto, dato il buon rapporto esistente. Non ci siamo potuti incontrare questa settimana per parlare in via ufficiale dell’episodio, perché i dirigenti coinvolti erano all’estero. La prossima ci incontreremo per riprendere il dialogo. Per quanto riguarda il licenziamento, confermiamo che è stato effettuato secondo le ragioni e le modalità previste dalla legge e non in modo anomalo o inusuale. Al riguardo stiamo seguendo l’iter previsto dalla normativa". L’azienda ribadisce che si tratta di "un licenziamento individuale nei confronti di un dipendente, effettuato secondo le modalità previste dalla legge e le stesse prassi utilizzate nelle rare altre occasioni simili". In base all’iter previsto dalla normativa, nelle prossime settimane ci sarà l’incontro con l’ispettorato del lavoro in cui verrà valutata la situazione. Di recente, lo scorso ottobre, l’azienda ha celebrato i "100+10" anni dalla fondazione insieme ai dipendenti e alle famiglie aprendo le porte dello stabilimento aziendale.