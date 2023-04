L’azienda sanitaria cerca un immobile da acquistare

L’azienda sanitaria (Ast) cerca un immobile da acquistare a Civitanova per attrezzare nuovo uffici del servizio di Igene e sicurezza. Le risorse disponibili, 480mial euro, sono finanziati dal Pnrr. L’edificio dovrà trovarsi preferibilmente in una zona centrale, in prossimità delle principali vie di trasporto pubblico urbano e ferroviario e delle vie di comunicazione stradale, dovrà avere una superficie di un minimo di 300 metri quadrati e un massimo di 350 mq per consentire la capienza di otto studi mediciambulatori, una sala di attesa, una sala riunioni, un archivio, tre locali deposito, due spogliatoi e tre servizi igienici. I soggetti interessati potranno inviare la propria manifestazione di interesse all’indirizzo Pec [email protected] entro e non oltre le 13 del 22 maggio. Richieste di informazioni e di chiarimenti possono essere indirizzate anche all’indirizzo mail [email protected] non oltre le 13 dell’8 maggio