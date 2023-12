L’azienda ’Strategia’ dona 8 tv all’ospedale

Un regalo di Natale quanto mai gradito è stato fatto dal calzaturificio Strategia di Elena e Marcella Iachini al reparto di otorinolaringoiatria dell’ospedale di Civitanova. Si tratta di otto televisori che saranno collocati uno per ogni stanza di degenza. "Una donazione graditissima – dice il direttore dell’Unità Operativa Cesare Carlucci – utile per alleviare le sofferenze e le giornate sempre uguali dei pazienti. Un ringraziamento alla Iachini da parte mia, del personale del reparto e, naturalmente, di tutti i pazienti". Ieri la consegna del dono da parte dell’imprenditrice civitanovese. "I medici e il personale di otorinolaringoiatria sono stati e sono fantastici – sono le parole della Iachini –. Mancava però qualcosa nelle camere che alleviasse le sofferenze dei malati. Per questo abbiamo pensato ai televisori come ringraziamento per il trattamento riservato a tutti i pazienti, tra cui anche a un mio congiunto".

Si moltiplicano quindi gli atti di generosità verso l’ospedale di Civitanova e di Macerata. All’ospedale di Macerata è stato di recente donato un ecografo, mentre e altri televisori sono stati donati a Civitanova da Germano Ercoli, patron dell’Eurosuole, al reparto di Ortopedia. Donazioni che sono segno di stima e di fiducia, oltre che di vicinanza ai ricoverati. Stima e fiducia confermate anche dalla grande affluenza registrata di recente in occasione dello screening dei tumori della testa e del collo promosse dall’associazione italiana di Oncologia Cervico-Cefalica nel contesto della campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla diagnosi precoce. Il personale dell’Otorinolaringoiatria dell’Area vasta 3 ha effettuato lo screening nei due ospedali e ben 252 sono stati i cittadini che si sono presentati al controllo. "Lo scorso anno – sottolinea Carlucci – alla stessa iniziativa hanno partecipato solo 90 persone".