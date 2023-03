L’Azione cattolica accoglie Giuliodori

Monsignor Claudio Giuliodori, vescovo emerito della diocesi di Macerata, è stato nominato da Papa Francesco assistente ecclesiastico generale dell’Azione cattolica italiana. Nato 65 anni fa ad Osimo, Giuliodori è stato ordinato sacerdote nel 1983 e consacrato vescovo nel 2007, alla guida della diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia; è stato poi portavoce della Cei e presidente delle Commissioni episcopali per la cultura e l’educazione cattolica, e dal 2013 è assistente ecclesiastico generale dell’Università cattolica del Sacro Cuore. Ora, per lui, arriva quest’altro incarico di particolare rilevanza nell’ambito dell’associazionismo cattolico italiano.

A Giuliodori ha rivolto le sue felicitazioni, anche a nome della Conferenza episcopale marchigiana, il vescovo Nazzareno Marconi. "Viene così riconosciuto e valorizzato il prezioso lavoro che in questi anni monsignor Claudio ha svolto nell’Università cattolica – ha commentato Marconi -, mentre si aprono interessanti prospettive di una crescente sinergia tra l’Università cattolica e l’Azione cattolica italiana, che soprattutto oggi è chiamata a svolgere la sua vocazione di sostegno alle parrocchie italiane, perché diventino sempre più luoghi di formazione umana, spirituale e sociale di laici, sia giovani che adulti, a cui consegnare la missione di guidare lo sviluppo della nostra società civile". "La nomina di Giuliodori è in primo luogo un segno del profondo e originario legame tra l’Azione cattolica e la Chiesa ed è per la nostra associazione un dono grande che riceviamo con gratitudine, un ulteriore incoraggiamento a proseguire il nostro cammino associativo" è stato il commento della presidenza e del Consiglio nazionale dell’Azione cattolica italiana.