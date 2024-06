Lazzarini dopo il ko elettorale: "Restiamo in ascolto dei cittadini, saremo un’opposizione vigile"

"Cari cittadini, grazie per la fiducia: saremo opposizione vigile e propositiva". Antonio Lazzarini, neo consigliere comunale di minoranza, si rivolge ai cittadini a margine delle elezioni comunali che hanno sancito la sconfitta della lista con cui era candidato a sindaco, siAMO Montecosaro, e la vittoria della civica ‘Progetto comune’, guidata dalla nuova sindaca Lorella Cardinali. "Voglio ringraziare tutti quelli che hanno fatto parte del nostro percorso, mettendo a servizio del gruppo le loro conoscenze, i loro talenti, le loro professionalità in maniera del tutto gratuita. Oggi, però, ci ritroviamo a riflettere su un percorso che non ci ha portato al risultato sperato ma ci ha insegnato molto e ci ha uniti come squadra. Cari amici montecosaresi, la vostra fiducia è stata un grande incoraggiamento per noi. Vi promettiamo di fare del nostro meglio con una opposizione che sia reale, vigile e propositiva che metterà al centro della nostra azione la volontà di continuare ad incontrarvi e ad ascoltarvi", si legge in alcuni passaggi della nota di Lazzarini.

Nei giorni scorsi, anche il Centrodestra Unito di Paola Pantenetti ha commentato l’esito delle urne. "Grazie mille – ha scritto sui social – a chi ha creduto in noi. Abbiamo scelto la trasparenza e l’onestà e abbiamo rispettato l’avversario, sempre, e di questo ne andiamo fieri. Rivolgiamo i nostri più sinceri auguri a Lorella Cardinali e al suo nuovo incarico da sindaco e le auguriamo di vivere al meglio questa nuova avventura politica".

f. r.