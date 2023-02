Le 104 primavere del vispo maestro Ezio

di Lucia Gentili

Segni particolari: è l’uomo più longevo di Tolentino. Vive e si cucina da solo, è un accanito rimatore, scrive poesie in rima baciata e alternata, rispettando con rigore la metrica. È stato maestro delle elementari per quarant’anni, fino al 1982, appassionando intere generazioni. Un suo ex alunno, divenuto poi un suo caro amico, ha 82 anni. Stiamo parlando di Ezio Paolucci, un tolentinate doc, nato l’8 febbraio 1919. Pochi giorni fa è arrivato a quota 104, ma lui se ne sente cinquanta di meno. Se potesse, andrebbe ancora in sella alla sua Vespa. Ha festeggiato insieme ai figli Loris (il dottor Paolucci, andato da poco in pensione) e Milena (architetto di Macerata), alla nuora Patrizia e al genero Stefano e ai tre nipoti Vittorio, Alessandro e Emma. Da sempre è circondato dall’amore della sua famiglia. "Superato ho i cento anni e mi beffo dei malanni; lamentarmi mi ripugna e non getto mai la spugna mi ripugna e non mi piace… Sto tranquillo e vivo in pace". Recita una delle poesie del signor Ezio. E alla domanda qual è il segreto per arrivare alla sua età, risponde con un semplice verbo, che racchiude tutto: "Accettare". In altre parole, prendere la vita come viene, tra gioie e dolori. Diplomatosi nel 1940 a San Ginesio, durante la seconda guerra mondiale fu fatto prigioniero (stesso destino capitò agli altri due suoi fratelli) al campo di concentramento di Sforzacosta. È stato maestro di scuola elementare in città e nelle campagne tolentinati. "In quarant’anni di insegnamento – racconta - non ho mai alzato la voce con un alunno né mai ho sfiorato nessuno con un dito (quando a quei tempi le bacchettate erano all’ordine del giorno, ndr) – racconta l’ultracentenario -. E gli alunni facevano a gara per farsi interrogare da me perché riuscivo a trasmettere loro il fatto che studiare fosse un privilegio". Oggi il signor Paolucci ancora mantiene una grande lucidità, al di là degli acciacchi dei suoi anni. È un grande appassionato di grammatica, e dopo aver compiuto ottant’anni ha deciso di imparare la lingua spagnola. È curioso, e nelle sue poesie si lascia ispirare dai fatti di attualità. Anche se i principali destinatari sono familiari e amici. "Non mi lamento mai – dice -, non do peso ai disturbi e al fatto che ormai vedo e sento poco. Mi sento molto fortunato, accetto quello che mi capita e mi trovo contento. Ad un giovane augurerei salute, lavoro e fortuna, perché anche questa ci vuole nella vita. Ma il vero segreto, ripeto, è accettare".