Le 109 primavere di Maria, la decana del Maceratese ha battuto due volte il Covid

Il primato di longevità, ça va sans dire, è rosa in provincia. Maria Mochi, di Loro Piceno, il primo gennaio ha spento 109 candeline. Pochi giorni dopo Ida Impecora, di Treia, è arrivata a quota 108. Entrambe si trovano in una casa di riposo, la prima alla Maestà di Urbisaglia, la seconda a Treia. Due donne sprint e sorridenti, "pane al pane e vino al vino", forti anche se minute. "Chi si fa i fatti suoi campa cent’anni", per dirla in italiano, è la filosofia di Maria. Che non significa essere egoisti. Tutt’altro. È non ficcare il naso nelle faccende altrui, rispettare il prossimo e prendere la vita come viene.

"Non è più come una volta, adesso sono tante le persone che vivono a lungo", dice Maria. E alla domanda su come si arriva alla sua età, risponde: "Chiedilo al Padre Eterno", perché ovviamente nessuno può saperlo. Ma ammette di essere stata fortunata finora per non aver avuto problematiche gravi. Lei, nata il primo gennaio 1914 a Colmurano e vissuta per tanti anni a Loro Piceno, ha visto passare la Spagnola, la fame, due guerre mondiali, il sisma e la pandemia. Per la precisione ha preso il Covid due volte. Non ha avuto figli, ma è zia di sei nipoti; è vedova dagli anni Novanta. Prima di sposarsi, aveva lavorato come governante del podestà Filippo Cecchi. Ma tutti la ricordano come la cuoca della materna, ha preparato i piatti per intere generazioni. Ed è amante della cucina buona, genuina, e delle piccole cose. "I miei tre fratelli non ci sono più: il mio pensiero va sempre alla mia famiglia, le preghiere sono per loro e per gli altri. Io mi metto nelle mani di Dio e vivo giorno per giorno", dice. Anche in casa di riposo è lei che spesso riunisce vecchiette e vecchietti per recitare insieme il rosario. Così, passo dopo passo, tra gioie e dolori (come tutti), Maria è arrivata a 109 anni senza accorgersene. É tra le donne più longeve delle Marche e d’Italia. É sempre pronta al sorriso e, anche in casa di riposo, cerca di sollevare il morale ad ospiti e operatori. Se ne va in giro col suo girello cercando di non lamentarsi mai. E forse è questo il segreto.

Lucia Gentili