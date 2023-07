Le 69 finestre comunali di Cingoli cambiano: ecco gli infissi di ultima generazione

È in corso la sostituzione di tutte le 69 finestre del palazzo municipale di Cingoli, con infissi di ultima generazione. "L’attuazione dell’ impegnativa operazione – ha spiegato il sindaco Michele Vittori – è stata possibile grazie al contributo a fondo perduto di 139.687,69 euro, che abbiamo ottenuto partecipando a un bando, finalizzato a interventi negli edifici delle amministrazioni comunali, emanato dal ministero per l’Ambiente e la sicurezza energetica". Notevoli i vantaggi derivati dalla completa sostituzione degli infissi. "Oltre a un miglioramento estetico – precisa Vittori – è particolarmente importante l’incremento dell’efficienza energetica: con questa realizzazione, è di 1.3 il valore di trasmittanza termica massima che indica il flusso di calore medio che passa per metro quadro di superficie, attraverso la finestra che s’interpone tra gli ambienti esterno e interno". Considerato che il valore di solito è di 2.6, è intuibile quanto ci si potrà giovare d’un concreto risparmio sui consumi per il riscaldamento degli uffici e dei vari locali. Vittori ha accennato al riferimento correlato con l’estetica. "Per ottenerne i migliori riscontri – ha evidenziato il sindaco – la tonalità del colore dei 69 infissi e le caratteristiche delle maniglie, sono state concordate con la competente Soprintendenza".

Gianfilippo Centanni