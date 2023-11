Le ’anime di notte’ di Lella Costa ed Elia Schilton

Lella Costa ed Elia Schilton (foto) al Teatro Feronia di San Severino. Su il sipario giovedì, dalle 20.45, con "Le nostre anime di notte" tratto dal romanzo di Kent Haruf con l’adattamento teatrale di Emanuele Aldrovandi e la regia di Serena Sinigaglia. "Un romanzo straordinario – afferma la regista Serena Sinigaglia – di quelli che si incidono nell’anima e regalano sollievo e fiducia. Una storia lieve, sussurrata nella notte. Niente urla, niente violenza, niente arroganza. Non si sgomita per affermare il proprio diritto ad esistere, tutto qui è in punta di piedi, delicato, mite. Un vero balsamo per chi si sente stritolato da questo mondo strillone e brutale. Due attori magnifici che possono incarnare la dolcezza, la poesia di questa storia con la luce e il garbo che richiede. Noi spettatori saremo con loro, ascolteremo le loro conversazioni, avremo il privilegio di vedere compiersi l’unione delle loro anime". Il romanzo di Kent Haruf è pubblicato in Italia da NN Editore.