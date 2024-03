Le anteprime del film di Riccioni, appuntamento col cast al Multiplex

Il film "Neve" sarà nelle sale cinematografiche da giovedì 7 marzo. Nel frattempo continuano le anteprime iniziate il 20 e 21 febbraio, rispettivamente a Roma e Milano, continuate ieri a Tolentino, oggi a Matelica e domani alle 20.45 al Multiplex 2000 di Macerata. "Sta andando – spiega entusiasta Simone Riccioni autore, sceneggiatore, produttore, attore e regista di "Neve" –, una favola. Il film è molto apprezzato dai ragazzi che lo vengono a vedere con le scuole. Con quella di Macerata siamo a sei presentazioni con la presenza del cast".

"Centinaia di studenti lo hanno già visto – prosegue Riccioni –. Molti istituti si stanno iscrivendo per poterlo andare a vedere nei matinée. La cosa che più mi rende felice è percepire dai ragazzi che questo film, in cui è trattato il tema del bullismo e cyber bullismo, è nelle loro corde". Azzurra Lo Pipero, la protagonista, racconta che le sue emozioni "sono una sorta – spiega – di mix. Per me è stato il debutto al cinema e ogni volta che incontriamo gli studenti provo un misto di un po’ di ansia, un pizzico di paura e moltissima felicità. Provo anche curiosità di sapere se ‘Neve’ è arrivato al cuore di tutti, se è piaciuto, se è passato correttamente il messaggio contenuto. Alcune persone si sono commosse e si sono aperte con noi, raccontando le loro esperienze".

"Sta andando veramente bene – conclude Anna Laura Pesallaccia, produttrice esecutiva – e ogni giorno incontriamo moltissimi studenti e pubblico adulto. Da ieri abbiamo iniziato le anteprime con il cast (Azzurra Lo Pipero, Simone Riccioni, Margherita Tiesi, Simone Montedoro, Alessandro Sanguigni, Ettore Belmondo) anche nelle Marche, poi ‘Neve’ sarà nei cinema". Dopo Macerata le anteprime saranno il 5 marzo a Fermo, il 6 a Porto Sant’Elpidio, il 7 ad Ancona e Jesi.

Paola Olmi