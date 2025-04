Le aree verdi dimenticate: "Erba alta e poche manutenzioni. Ora il Comune si muova"

"Le condizioni non sono delle migliori: la manutenzione dei giochi non viene sempre fatta, nemmeno su richiesta, e in alcuni parchi l’erba è ancora alta". Sono le parole di genitori e nonni in merito alle condizioni degli spazi verdi cittadini dedicati ai bambini. Se in alcuni il Comune è già intervenuto, in altri i residenti aspettano l’arrivo degli operai. Erba alta, panchine rovinate e rami pericolanti rendono però pericoloso il gioco, come sottolineano gli stessi residenti.

"Due weekend fa abbiamo visto che hanno tagliato e messo a posto le aiuole tutto intorno a questo parco, ma qui non sono ancora passati e non sappiamo perché – affermano Manuela Stabile e Antonio De Cogliano, frequentatori del parco in via Verga con la loro bambina –. A Macerata non ci sono moltissime possibilità per far giocare i bambini quindi prediligiamo gli spazi che hanno anche dei giochi: ma quando l’erba è così alta diventa un problema, nel particolare per nostra figlia che ha un anno. Ultimamente vediamo che il parco è un po’ abbandonato, le stesse panchine risultano rovinate e senza manutenzione. Lo scorso anno, invece, le pulizie e il taglio dell’erba venivano fatti più spesso, passando con la carrozzina ci accorgevamo di un ordine generale maggiore. Così i rischi sono tanti, anche per le zecche".

Dello stesso parere è Chiara Borghetti, qualche metro più avanti. "Frequentiamo spesso i parchi del quartiere e vediamo purtroppo che i giochi sono rovinati – spiega –. C’è sempre da stare attenti perché i bimbi rischiano di farsi male, e l’erba alta non aiuta".

Situazione simile per lo spazio verde in via Borghi dove, oltre all’erba alta, vengono segnalate delle viti a vista sulla staccionata intorno al parco. "Le condizioni non sono delle migliori perché la manutenzione, a volte, non viene fatta nemmeno su nostra richiesta – dice Silvia Liccardi –. L’erba non viene tagliata spesso, in alcuni punti è molto alta e crea problemi specialmente quando non si riesce a vedere quello che c’è sotto: in questo parco, ad esempio, è presente un avvallamento che rischia di far cadere i bambini se non è ben visibile". A questo, come continua Liccardi, si aggiunge la presenza di un ramo pericolante: "Non è il massimo della sicurezza. È un po’ triste quando è così – conclude la residente – perché, anche se segnalato, non sempre il problema viene risolto".