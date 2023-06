Le artiste coreane accendono il premio Unitre alla Cultura

Premio Unitre alla Cultura 2023 nel nome di Claudio Gaetani e Luigi Ciucci, personaggi civitanovesi amati da tutti e scomparsi di recente. È stato assegnato sabato scorso nello stupendo scenario dei giardini di palazzo Annibal Caro, sede della Pinacoteca comunale. L’evento è avvenuto nel contesto del secondo appuntamento di Civitanova Classica Piano Festival, quindicesima edizione, creato dal maestro Lorenzo Di Bella con la collaborazione di Unitre. Ad allietare la serata, due straordinarie artiste coreane: Yehyun Kim all’oboe e Yoojin Oh all’arpa, che si sono esibite in musiche di Debussy, Fauré, Reade e Piazzolla. La scelta di Claudio Gaetani e Luigi Ciucci in segno di riconoscimento a chi, come loro, si sono impegnati e distinti nel campo della cultura. Nelle tre precedenti edizioni, il premio Unitre era stato assegnato a Enrica Bruni, direttore della Pinacoteca Moretti, al poeta Umberto Piersanti e al pianista Lorenzo Di Bella. Prima del concerto, Enrica Bruni ha tenuto un’apprezzata lectio su Annibal Caro. Applausi a scena aperta da parte dei presenti alle due musiciste coreane.

Giuliano Forani