Le aspiranti matricole tra ansia e aspettative

Tra i candidati che ieri mattina hanno affrontato il test per accedere alla facoltà di scienze della formazione, alcuni raccontano le ragioni della loro scelta, descrivendo aspirazioni, volontà e programmi per il futuro. Tra loro c’è Riccardo Cozzolino, civitanovese. Spiega che "questo corso, molto ricercato, offre ottimi sbocchi lavorativi. Per il test non ho ansia, sono ottimista. Siamo tantissimi; per la logistica direi che l’organizzazione è ottima, abbiamo ricevuto una mail con le istruzioni per parcheggiare e usare la navetta, gratuita, che passa ogni 15 minuti".

Anche Vanessa Lo Scocco viene da Civitanova e parla del suo "sogno di diventare insegnante. L’organizzazione per il test è stata eccellente, spero in un buon risultato nella prova. Le navette sono una bella soluzione, anche se io sono venuta in macchina, accompagnata".

"Vengo da Pescara e frequento a Macerata scienze dell’educazione – racconta Melissa Braccia –, è un’ottima facoltà. Oggi sono qui per il test di scienze di formazione per avere più possibilità lavorative, l’importante è provarci ed essere positivi. Sono venuta in treno, ma vedo che l’organizzazione logistica è ottima".

Silvia Gambini accompagna sua figlia a fare il test, e spiega che "siamo stati informati delle navette, è un’ottima soluzione. Noi comunque siamo venuti qui in macchina da Loreto con anticipo e abbiamo trovato posto, ma la situazione è molto ben organizzata, con un bus da Piediripa ogni quarto d’ora. L’unica pecca è che manca un microfono per fare annunci, siamo tantissimi e non è facile sentire. L’organizzazione è comunque ottima".

Salvatore De Santis e Sandra Greco vengono da Lecce in treno ad accompagnare la figlia: "Abbiamo trovato una situazione tranquilla. Unimc a livello logistico è pianamente promossa, e questo polo è in una zona comoda, abbiamo trovato anche alloggio e servizi a poca distanza".

"Accompagno la mia fidanzata al test, veniamo da Jesi. Abbiamo parcheggiato molto vicino, il polo è splendido – racconta Marco Perri –, l’organizzazione è efficiente. Siamo venuti in macchina e la abbiamo lasciata a cento metri da qui, non abbiamo avuto nessun problema".

Lorenzo Fava