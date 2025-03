"Le assenze non sono un alibi. Oltre un’ora per recuperare"

Negli ultimi anni il Chiesanuova ha spesso rovinato i sogni del Monturano Campiglione, ma stavolta potrebbe essere accaduto il contrario. La sconfitta 1-0 patita domenica dal team di Mobili infatti ha probabilmente azzerato le speranze di primato per i biancorossi. Vero che proprio tra domenica e il turno successivo il Chiesanuova affronterà una dopo l’altra proprio le due co-capoliste K-Sport Montecchio e Maceratese, vero che l’esclusione del Fano muterà un po’ la classifica, però è altrettanto vero che il Chiesanuova di fatto ha una partita in meno proprio perché non potrà giocare e sfruttare l’ultimo turno in trasferta col Fano. Lo stop di Monte Urano, dopo due vittorie consecutive senza subire reti, ha fatto arrabbiare il presidente Luciano Bonvecchi: "La squadra si è presentata solo fisicamente a Monte Urano e le assenze tra squalifiche e infortuni (Mongiello, Monaco più Persiani uscito dopo pochi minuti, con Sbarbati non al meglio) non possono essere un alibi. Abbiamo avuto oltre un’ora per recuperare contro una squadra che aveva 31 punti in meno e nel girone di ritorno ne aveva fatti solo 2. Non riesco a capire perché da qualche settimana alterniamo le prestazioni". Adesso che succede? "Chiaramente le possibilità di primato sono state messe in discussione da questa battuta d’arresto, e mi dispiace per i tifosi nonché per me. Chi mi conosce però sa che sono una persona battagliera, pertanto non voglio assolutamente vedere il gruppo mollare ed anzi mi aspetto una forte reazione mentale".

Andrea Scoppa