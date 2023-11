Le associazioni fanno rete all’incontro nella sala Cecchetti

In una gremita sala Cecchetti, nella biblioteca comunale, si è svolta la presentazione del libro ’I sentieri del cuore’, promossa dall’associazione Un Battito di Ali Odv e patrocinata dal Comune nel contesto progettuale ’Civitanova Città per l’Infanzia’. A differenza dei canonici incontri, l’evento si è trasformato in un ricco momento di riflessione che ha coinvolto diverse realtà sociali, marchigiane e non, allo scopo di fare rete e instaurare nuove proficue collaborazioni. A fare gli onori di casa l’assessore alla Famiglia e al Welfare Barbara Capponi. "Ringrazio l’associazione e tutti gli intervenuti – ha detto – per la loro preziosa testimonianza di forza e spessore. La sofferenza che diviene speranza è risorsa per chi la vive e per i destinatari, che si sentono accolti nello sgomento di situazioni inaspettate e dolorose da chi ha già passato quel momento di buio".