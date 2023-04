Le associazioni fanno squadra e raccolgono rifiuti

Pulire la spiaggia di Civitanova è l’iniziativa organizzata dall’associazione ’Non ci Piove’ in collaborazione con le associazioni 2hands Macerata e Aiaceitalia. L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 15 al Surf Club di Civitanova (lungomare sud) per l’Adriatic Heroes Day. Si tratta di una campagna che ha come obiettivo annuale quello di rimuovere 20.000 chili di rifiuti dal mare e dalla costa attraverso settanta interventi in collaborazione con almeno cinquanta associazioni e realtà della costa adriatica. Il fine ultimo è quello di sensibilizzare alla bonifica di aree altamente inquinate. L’iniziativa consisterà in una passeggiata per il lungomare con annessa l’attività di raccolta dei rifiuti incontrati lungo il tragitto. L’evento è aperto a tutti. Importante, per i partecipanti, portare un paio di guanti da lavoro. Si tratta del primo dei cinqui giorni dedicati a tale iniziativa di pulizia dell’ambiente nel 2023.