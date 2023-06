Le associazioni Modavi e Svau raccolgono beni per le zone alluvionate in Emilia-Romagna

Le associazioni Modavi di Potenza Picena e Svau di Civitanova, con il patrocinio del Comune potentino, hanno dato il via a una raccolta di beni per aiutare le popolazioni delle zone alluvionate in Emilia-Romagna. In particolare, si tratta di raccogliere prodotti per l’igiene domestica (come detersivi, stracci e scope) e quelli per l’igiene personale (saponi, shampoo, dentifrici). Chiunque volesse contribuire, può consegnare quei beni direttamente nella sede della Pro loco di Potenza Picena, oppure nei negozi associati alle due associazioni dei commercianti di Potenza Picena e Porto Potenza. Per info 3923292687 (Fabio Angeloro).