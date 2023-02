Le atlete recanatesi sul podio

Elogio e congratulazioni per Gaia Gambini, Susanna Fratus, Luna Rossi, Ilaria Carella, Aurora Dallara ed Elena Fivizzoli, le atlete dell’Associazione "Ginnastica Artistica" di Recanati, che si sono confrontate sabato a Pomigliano D’ Arco nella prima prova del campionato di serie C. Le ragazze si sono imposte al secondo gradino del podio con una prova di valore tecnico-esecutivo pregevole. Le protagoniste, pur arrivando da tre realtà associative gemellate, sono cresciute insieme "ginnasticamente parlando" grazie agli scambi tecnici organizzati negli anni dalla coppia dei tecnici Lucarini-Porro che continuano ad infondere energia credendo in possibili e importanti risultati derivanti dalla collaborazione tra sodalizi. L’apporto delle ginnaste in prestito è stato determinante per il risultato e lodevoli le prestazioni delle recanatesi. I tecnici accompagnatori sono stati Giuliana Lucarini, Massimo Porro ed Alessio Schiavoni.