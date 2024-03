Le attività di orienteering conquistano tutti gli studenti. I ragazzi si sono messi alla prova con gioia e soddisfazione

Le classi prime del plesso Padre Matteo Ricci di Montecosaro sono andate alle pendici del parco naturale del monte Conero, nei giardini pubblici di Sirolo dove hanno svolto l’attività di orienteering. Scopo di questa attività è completare nel minor tempo possibile un percorso nel quale sono presenti un numero di punti di controllo, chiamati lanterne, alle quali ogni atleta testimonia il proprio passaggio grazie a tecniche di punzonatura. Per praticare al meglio l’orienteering, gli strumenti indispensabili sono la bussola e la mappa. Questo sport è stato inventato alla fine del XIX secolo dall’ufficiale dell’esercito svedese Ernst Killander come esercizio di addestramento per ufficiali militari. L’orienteering è stato definito per la prima volta nel 1886 come un viaggio attraverso un terreno sconosciuto con una bussola e una mappa. Si è diffuso rapidamente diventando un’attività competitiva all’interno delle forze armate. Nel 1897 è stato aperto anche ai civili. Le competenze più importanti consistono in: capacità di leggere e creare mappe; comprendere il proprio ritmo e le proprie capacità fisiche; capacità di pensiero critico e buon senso. L’orienteering è diventato popolare negli anni ’30 del Novecento e negli anni ’40 è stato ampiamente adottato in Finlandia, Ungheria e Unione Sovietica. Si è diffuso anche in Asia e Nord America.

Questa attività può essere svolta nei boschi, in montagna ma anche nei parchi pubblici, nei centri storici e nelle campagne. L’orienteering è uno sport adatto a chiunque voglia divertirsi e mettersi alla prova sfidando le proprie capacità di corsa e orientamento. È un’attività che promuove la capacità di valutare, a scegliere e a prendere delle decisioni. L’orienteering promuove anche la conoscenza del territorio ed è adatto a qualsiasi età.

Eleonora Cerolini

e Lorenzo Fares, 1ªA