Le attività produttive meritano un festival

di Diego Pierluigi

L’idea c’è e il primo passo pure, ecco allora che è iniziato il lavoro dell’Amministrazione comunale per l’istituzione di un "Festival delle attività produttive 3.0", un tema non casuale considerando la spiccata vocazione artigianale ed industriale della città di Corridonia. Per l’appunto è stato deliberato un atto di indirizzo riguardante l’evento che al suo interno prevederà anche due premi da assegnare ad aziende e lavoratori, che saranno intitolati a due illustri concittadini, protagonisti del ‘900, ovvero Filippo Corridoni, padre del sindacalismo in Italia oltre che eroe della Grande Guerra, e Manlio Germozzi, noto per essere stato fondatore, segretario generale e presidente nazionale di Confartigianato. Tutte argomentazioni ’calde’ che soprattutto in questo periodo storico sono oggetto di profondi cambiamenti sociali.

Tra le finalità dell’iniziativa c’è quella "di favorire giornate di studio e confronto sul tema del lavoro – si legge nella delibera - sotto il profilo normativo, sociologico ed economico, tramite convegni, mostre, testimonianze e eventi ricreativo-culturali e per valorizzare le realtà produttive anche attraverso la conoscenza di imprenditori che si sono distinti a livello nazionale". Tra gli intenti del Comune figura anche la costituzione di un Comitato al fine di avere un supporto tecnico-scientifico e consultivo per la realizzazione delle finalità del progetto.

"La denominazione non è definitiva – ha illustrato l’assessore con delega alle Attività produttive, Massimo Cesca - e l’idea è quella di dar vita ad un festival che preveda dei momenti di approfondimento giuridico riguardo a problematiche legate al mondo del lavoro. Ecco perché l’intenzione è di costituire un comitato dove coinvolgere soggetti istituzionali, come associazioni di categoria, università, Istao e Regione". "I due premi da istituire in memoria di Corridoni e Germozzi – ha precisato ancora l’amministratore – saranno da dedicare ad aziende e lavoratori che si sono distinti a livello nazionale per iniziative sociali e lavorative, oltre che per capacità innovative, poi vorremmo prevedere un serata di gran galà finale, magari in piazza, ed altri eventi ludico artistici".

"Questo è un punto di partenza di un progetto che mi auguro possa trovare una sintesi nell’estate 2024 – ha chiosato l’assessore alle Attività produttive, Cesca - vogliamo dargli un taglio assolutamente di livello in modo da sviluppare diversi aspetti da trattare in su più giornate".