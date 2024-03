Le avventure di Serafini alla Bottega del libro

Un lungo viaggio attraverso l’Europa, gli anni Ottanta e la musica folk: è quello che propone sabato alle 18 la Bottega del libro in corso della Repubblica a Macerata, dove Maurizio Serafini (nella foto) presenterà il suo ultimo libro "Concerto per cornamusa e giramondo". Serafini, musicista e fondatore del Montelago Celtic Festival, racconterà il suo viaggio iniziato a 18 anni verso la Bretagna, gli incontri con i musicisti folk, i concerti improvvisati ovunque, dai pub d’Irlanda fino al Sahara, spinto sempre dalla curiosità e dalla passione per quella melodia così lontana dai suoni degli anni Ottanta.