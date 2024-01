Le avventure nella scuola serale di una dimenticata periferia

La compagnia di teatro amatoriale ’Teatro in Bilico’ torna di scena al Feronia di San Severino. L’appuntamento è per sabato 3 febbraio, alle ore 21, per la presentazione del nuovissimo lavoro dal titolo: "L’inquilino del piano di sopra".

Lo spettacolo è ambientato negli anni ’80 dove i personaggi, che vivono in una dimenticata periferia di una città americana, si trovano a frequentare una scuola serale diretta e gestita dalla professoressa Margaret Potter, donna sola e inaridita dalla vita. Gli alunni vivono una vita annoiata, vuota e trascorrono le loro giornate in attesa delle lezioni scolastiche della professoressa a cui partecipa anche il professor Edward Jones, segretamente innamorato di Margaret, ma incapace di dichiarare i suoi sentimenti. Altra protagonista è la giovane Dorothy, costretta dalla vita a tante rinunce e a frequentare la scuola serale pur di rincorrere il suo sogno, cioè studiare e conoscere il mondo che c’è al di fuori di uno squallido bar dove lavora. Poi c’è Penny, completamente persa d’amore per il suo uomo, Marvin, tanto da soffocarlo in ogni sua iniziativa; Marvin, al contrario, è un uomo impacciato e timido che riuscirà, ad un certo punto, a ribellarsi alla presenza invadente della fidanzata per scegliere una vita libera. Berty è un uomo instancabile e a volte molto nervoso e che, a lezione, finisce sempre per addormentarsi. Il motivo è che insieme a Loren, sua fedele amica dal carattere frivolo e spensierato, frequenta, dopo la scuola e fino a notte fonda, un locale da ballo da poco in attività. La frequentazione del locale fa nascere in loro e nei loro compagni il desiderio di imparare a ballare e di partecipare a un concorso internazionale di danza per dilettanti. Questa scelta provocherà un grande sconvolgimento al ritmo lento e noioso delle loro giornate e trasformerà un po’ tutti i personaggi. Ma il cambiamento nella storia e nella scuola ci sarà quando irromperà la figura, apparentemente scombinata, di Sandy, una donna dalla vita rocambolesca e contraddittoria, e di due nuove allieve, dette "le terribili", a causa del loro passato e del loro presente a dir poco delinquenziale.