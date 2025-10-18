Le aziende agricole parlano al femminile

Nel Maceratese le donne impegnate nel settore dell’agricoltura fanno sorridere questo comparto dell’imprenditoria. Secondo i dati Coldiretti, infatti, sono 1.668 le aziende femminili attive, oltre il 22% del totale provinciale, una percentuale superiore alla media regionale che si ferma al 18%. Numeri che raccontano non solo presenza, ma innovazione e capacità di adattamento in un territorio spesso caratterizzato da aree interne e difficoltà infrastrutturali.

Le Marche si confermano così tra le regioni italiane più all’avanguardia nel settore, dove oltre un’azienda agricola su quattro ha una guida al femminile. Su un totale di 5.890 imprese agricole condotte da donne, molte hanno scelto di puntare su un’agricoltura moderna e multifunzionale che integra alla produzione primaria servizi come ristorazione, accoglienza, welfare, fattorie didattiche, vendita diretta ed eventi. Attività collaterali che da sole rappresentano circa un terzo del Pil agricolo regionale. Il loro ruolo è stato celebrato mercoledì 15 ottobre in occasione della Giornata mondiale delle Donne Rurali, istituita nel 2007 dall’Onu per riconoscere ‘il ruolo chiave delle donne rurali nel promuovere lo sviluppo rurale e agricolo, contribuendo alla sicurezza alimentare e allo sradicamento della povertà rurale’.

Nel Maceratese non mancano esempi concreti. Le donne guidano molti dei 1.130 agriturismi presenti nella regione, facendo delle Marche la quinta regione d’Italia per densità agrituristica, e primeggiano nell’agricoltura sociale con oltre 80 aziende iscritte all’albo regionale. Tra i progetti più innovativi ci sono ‘Silver Agri Age’, che promuove la longevità attiva con laboratori e accoglienza per anziani con lievi disturbi neurologici, e ‘Tutti in campo’, in grado di coinvolgere ragazzi e ragazze con disabilità nel lavoro agricolo e nella cura dell’orto, favorendo autonomia e inclusione.

Il volto dell’imprenditoria femminile marchigiana è rappresentato anche da figure di rilievo come Maria Letizia Gardoni, presidente regionale Coldiretti, Arianna Bottin, delegata Giovani Impresa, e Francesca Gironi, alla guida di Coldiretti Donne Marche. "L’agricoltura ci offre infinite possibilità — spiega l’ultima —. Le imprenditrici agricole stanno dimostrando un’eccezionale attitudine a declinare tutte le attività multifunzionali in maniera eccellente, creativa ed innovativa". Un impegno che nelle aree interne genera un valore aggiunto fondamentale, sia sociale che economico, confermando quanto le donne siano protagoniste del presente e del futuro dell’agricoltura marchigiana.