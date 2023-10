Le aziende incontrano gli studenti, il Career day torna in presenza . Appuntamento giovedì in ateneo

Per la prima volta dopo la pandemia, torna in presenza il Career day dell’Università di Macerata: giovedì la biblioteca giuridica del dipartimento di Giurisprudenza accoglierà laureati e laureandi che vogliono conoscere il mondo del lavoro. Più di 40 aziende saranno presenti per incontrare gli studenti, che potranno così entrare in contatto con i responsabili delle risorse umane e raccogliere informazioni su tirocini, apprendistato o contratti di lavoro. Il Career Day sarà aperto dal rettore John McCourt, seguirà una tavola rotonda coordinata da Laura Marchegiani e Gigliola Paviotti. Dalle 10.30 alle 14 i partecipanti potranno effettuare i colloqui con le aziende. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatorio registrarsi all’indirizzo www.unimc.itcareerday dove è pubblicato anche il programma completo.