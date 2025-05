Le aziende incontrano i giovani: "Un aiuto a restare sul territorio"

Torna il Career Day dell’Università di Macerata, occasione d’incontro tra studenti, laureati e laureandi dell’ateneo e quasi settanta aziende e associazioni di categoria del territorio. L’evento, organizzato da Unimc in collaborazione con Adecco e con il patrocinio del Comune, vedrà la partecipazione di Regione Marche, Eures, Europe Direct, Centri per l’impiego, Istao, Sviluppo Lavoro Italia e Informagiovani Macerata. Venerdì alle 9, nella sede Unimc di piazza Strambi 1, si partirà con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti, mentre dalle 10.30 alle 15 spazio a colloqui e laboratori: gli stand delle tante aziende presenti saranno pronti ad accogliere candidature, illustrare opportunità di lavoro e stage retribuiti e valutare profili professionali. Registrazioni su www.unimc.it/careerday.

"Quella del Career Day è una giornata fondamentale per l’ateneo e per i suoi iscritti – afferma il rettore John McCourt –. Leggiamo troppo spesso di giovani laureati che lasciano la nostra regione: ben vengano eventi che offrono la possibilità di rimanere, a beneficio di tutto il territorio. L’invito a passarci a trovare è rivolto anche alle aziende che non siamo riusciti a ospitare quest’anno, perché il legame tra noi e il territorio va costruito". "Nel momento attuale quest’attività di orientamento è strategica – spiega Laura Marchegiani, delegata per il Placement, orientamento alla carriera e brevetti – e permette ai ragazzi di essere indirizzati. Allo stesso modo è un aiuto per le imprese, sempre più in difficoltà nel reperire capitale umano". Un’occasione che, nella sua edizione del 2024, ha portato almeno a una decina di stage e assunzioni, come continua Marchegiani: "L’anno scorso, subito dopo il Career Day, ci sono stati dieci contratti fra tirocini di avviamento al lavoro e assunzioni a effetto immediato, oltre allo sviluppo di una serie di legami a lungo termine". Domenico Panetta, direttore generale Unimc, sottolinea: "Lo studente che si iscrive al nostro ateneo sa di essere accompagnato non solo nella sua formazione, ma anche nella sua entrata nel mondo lavorativo". Laura Fagotto, direttrice della filiale di Macerata di Adecco, conclude: "Noi parteciperemo sia come azienda che come partner, proponendo il laboratorio "Mercato del lavoro e ruolo delle soft skills nei processi di assunzione". Lo scorso anno l’evento fu molto partecipato e i riscontri furono più che positivi; quest’anno confidiamo nello stesso successo".