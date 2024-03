Le baby ballerine conquistano i giudici

Ancora sul podio e con lode i baby ballerini del Centro Danza Spettacolo 9muse di Porto Recanati, che hanno fatto incetta di premi nella 14esima edizione del concorso Danza Marche. La manifestazione al teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio ha visto danzatori del centro Italia confrontarsi davanti a una giuria di professionisti composta da Alex Atzewi, Cristina Amodio e Ilenia Rossi. I ragazzi si sono esibiti nelle discipline della danza suddivisi in solisti, passi a due e gruppi. Più di 120 le coreografie, oltre 30 le scuole. Grandi sono stati i piccoli ballerini portorecanatesi, arrivati primi in 7 categorie: bambini modern, adolescenti modern, adolescenti contemporaneo, Passo a due adolescenti modern con Amanda Sota e Elena Prekperaj, Solista contemporaneo adulto con Giada Raschia, adolescenti hip hop e stili vari. Arrivati secondi in altre quattro specialità (Solista bambini modern con Mia Cesca, Passo a due modern adulti con Rosa Oliviero e Angelica Rotelli, Gruppi modern adulti e Gruppi contemporaneo adulti), oltre a un terzo posto (Gruppi adolescenti hip hop). "La scuola ha ottenuto l’importante premio giornalistico – così i coreografi Michele Antonio D’Apote e Giorgia Rossi –, alla nostra allieva Giada Raschia il riconoscimento della critica giornalistica".