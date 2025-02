Le baby ballerine dell’Infinito protagoniste a Casa Sanremo

Sono state assolute protagoniste le baby ballerine del centro danza l’Infinito di Recanati, dirette da Aurora Poeta, che si sono esibite sabato scorso al Palafiori per il nuovo format di Casa Sanremo Performer. Nei mesi scorsi, infatti, il direttore artistico Ermanno Croce e il suo coreografo Domenico Primotici sono venuti nella scuola recanatese per selezionare personalmente le danzatrici e le coreografie in vista di Casa Sanremo. Così hanno partecipato le allieve dei corsi di hip hop junior, propedeutica e pre accademico classico, classico avanzato, jazz funk e hip hop avanzato e corso di contemporaneo. Le coreografie di classico "Note di Autunno" e "Fairies" sono state curate da Aurora Poeta, mentre quelle di hip hop e jazz funk "Medley" e "Rock your body" da Laura Lucesoli e Irene Astolfi, e la coreografia di contemporaneo "Le donne" da Sara Scoponi. Per questo allievi e insegnanti sono partiti per Sanremo e si sono esibiti nel weekend al Palafiori, ottenendo grandi complimenti. Non solo: otto borse di studio, dal valore di mille euro, sono andate a Nicole Cingolani, Agnese Tesei, Siria Calamante, Greta Grandicelli, Margherita Stortoni, Sofia Poeta, Elisa Meschini, Beatrice Cesari per frequentare il campus di Casa Sanremo. La direttrice Poeta è stata invitata in qualità di professionista dello spettacolo come relatrice per il convegno "uno spettacolo d’artista", tenuto dal maestro Ciro Barbato.