Le baby veliste Conti e Belfanti premiate tra le top 100

Grande riconoscimento per le due baby portorecanatesi Nicole Conti e Matilde Belfanti, che sono state premiate per essere state tra le migliori cento veliste del 2024, tra gli under 16. La cerimonia si è svolta domenica all’interno della sede nautica della Sef Stamura, ad Ancona, e ha visto la premiazione dei giovanissimi velisti appartenenti alla X Zona, nell’ambito del progetto "Next Generation U16" promosso dalla Federazione italiana vela. Sono stati riconosciuti i migliori cento velisti under 16, a livello nazionale.

Per l’associazione Amici della vela Mario Jorini di Porto Recanati sono state premiate Conti e Belfanti, che hanno ricevuto direttamente dalle mani del presidente nazionale, Francesco Ettorre, l’attestato della Fiv e la preziosa pettorina dell’Italia. "Complimenti alle due atlete, a tutta la squadra e allo staff per gli ottimi risultati conseguiti" commenta l’associazione Amici della vela Mario Jorini.