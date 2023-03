Le ballerine comunicano anche con il ventaglio Una tradizione che affonda le radici nel tempo

In Spagna il ventaglio veniva usato nel XV secolo dalle donne come strumento indispensabile per la comunicazione, quando la loro libertà di espressione era limitata; le ragazze inventarono un linguaggio per comunicare con i loro pretendenti grazie all’uso di questo oggetto. Veniva pure utilizzato come strumento e accessorio per i balli di flamenco, una musica intima, espressa con un canto e un ballo accompagnati dalla chitarra, dal battere del palmo della mano, dalle scarpe che battono ritmicamente a terra e dalle nacchere. Esistono vari tipi di ballo: “las saetas”(religioso), “fandango”, “las bulerias”, e il più noto “las sevillanas” (allegro). Questo ballo ha avuto successo anche tra gli stranieri, ci sono spettacoli dedicati solo ai turisti in tante zone della Spagna. I vestiti del flamenco indossati da ballerini e ballerine, caratterizzano le culture e tradizioni spagnole. Non si può non indossare un mantello di lana, seta o altri tessuti con delle frange e dei grandi orecchini. Le donne solitamente hanno i capelli raccolti e adornati con fiori e fermagli.

