Le bancarelle traslocano in viale Puccinotti

Da mercoledì prossimo scatta lo spostamento temporaneo di alcune bancarelle del mercato settimanale, dal centro storico a viale Puccinotti. Il trasferimento, che durerà fino al 13 gennaio dell’anno prossimo, si è reso necessario per consentire lo svolgimento degli eventi natalizi che interesseranno varie location del centro storico e per l’installazione della pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Mazzini. Lo spostamento delle bancarelle comporterà un cambiamento alla viabilità nella zona interessata.