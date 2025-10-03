Le bandiere palestinesi in piazza. E gli studenti si mobilitano per Gaza

"La nostra assemblea permanente supporta la Global Sumud Flotilla e solidarizza con il popolo palestinese, che sta subendo un genocidio. La mozione approvata in Senato accademico sul tema non è sufficiente". Officina universitaria ha organizzato al dipartimento di Giurisprudenza un presidio studentesco. Una cinquantina di ragazzi e ragazze si sono ritrovati per discutere la questione palestinese. La coordinatrice di Officina, Margherita Tana, ha spiegato il programma, che oggi prosegue: "Ci sono interventi di attivisti, come Marina Misaghinejad, che parlerà oggi alle 16, e Yasmin Dabash, alle 17.30. Ora cominciamo realizzando striscioni per lo sciopero nazionale di domani (oggi, ndr). Ci aspettiamo una risposta degli studenti, come quella, ottima, avuta al dipartimento di Studi umanistici, dieci giorni fa. Ad di fuori di Officina, le liste studentesche sulla causa palestinese non si sono espresse. La mozione del Senato accademico per la pace, che condanna il governo di Israele e Hamas – sottolinea Tana – è stata riduttiva, per noi insoddisfacente".

Alcuni studenti e studentesse accorsi all’assemblea hanno dato il loro parere sull’iniziativa. Giorgia Calvitto, studentessa di scienze della Formazione, racconta che "la questione palestinese riguarda tutti. Moltissimi continuano a vivere come se niente stesse accadendo, ma la situazione va affrontata anche con piccoli gesti. Tra i giovani è fondamentale in ottica futura, in tanti si stanno mobilitando. Giorni fa ho preferito non prendere un treno e partecipare allo sciopero". Francesca Zannini studia Economia e racconta che "queste assemblee sono un modo per dare voce agli studenti, far prendere loro consapevolezza. Siamo giovani, facciamo qualcosa per cambiare, ne abbiamo le capacità. Impegnandoci attivamente diamo il nostro contributo alla questione collettiva. Queste attività rendono liberi e servono ad esporre le nostre idee. Il tema della Palestina – chiude Zannini – dovrebbe essere più discusso".

Quella di ieri in ateneo non è stata l’unica mobilitazione in città per la causa palestinese. Nella notte tra mercoledì e ieri, quando la Flotilla è stata abbordata dalla guardia costiera israeliana, si è formato in piazza della Libertà un presidio spontaneo, partecipato anche questo da una cinquantina di persone. Gianmarco Mereu, per Rifondazione comunista, era in piazza e ha rilanciato: "In occasioni come queste invitiamo la cittadinanza a manifestare. Lo sciopero generale di domani (oggi, ndr), a Roma, è necessario per rompere ambiguità ed ipocrisie del governo Meloni". Oggi, a partire dalle 9.30, è previsto un presidio in piazza della Libertà a Macerata con la Cgil.