Le benemerenze ai poliziotti in prima linea

Nella mattinata di ieri, il questore di Macerata Gianpaolo Patruno, nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, ha consegnato le ricompense per meriti di servizio al personale che si è distinto in attività d’istituto, nonché delle "medaglie di benemerenza" ai poliziotti in quiescenza. Alla presenza dei dirigenti, dei funzionari e degli agenti della Polizia di Stato di Macerata, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, insieme ai rappresentanti dell’Anps di Macerata e Civitanova, il questore ha espresso apprezzamento per le doti professionali che hanno contraddistinto i premiati per le azioni di polizia giudiziaria o di soccorso pubblico che gli hanno consentito di ottenere gli attestati per promozione per merito straordinario, encomio solenne, encomio e lode, riconoscimenti conferiti dal dipartimento della pubblica sicurezza. Emozionante è stata la consegna dei premi effettuata direttamente dai familiari degli agenti insigniti. Consegnate anche le medaglie di benemerenza rilasciate dal capo della Polizia al personale che ha cessato il servizio per limiti d’età. "La manifestazione – dicono dalla Questura – si è svolta in un clima di serenità e coinvolgimento emotivo".