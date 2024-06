Le cabine si trasformano in opere d’arte

Murales e street art sono sempre più protagonisti della trasformazione del tessuto urbano. Su queste premesse si fonda anche il progetto "Scatole di luce" di Enel Energia, che ha dato vita alla possibilità di colorare con creatività le pareti delle cabine elettriche.

Stefano Ciocchetti, nato a Belforte e residente a Cessapalombo, ha deciso di partecipare a questo percorso d’arte a cielo aperto. "Ho chiesto a Enel Energia – spiega – di far dipingere nove cabine del territorio dei comuni di Cessapalombo, Belforte, Caldarola, Serrapetrona e Camporotondo di Fiastrone, con temi legati alla natura e in perfetta sintonia con due progetti in cui sono coinvolto in prima persona da anni: l’Appennino Foto Festival e L’occhio nascosto dei Sibillini, che hanno l’obiettivo di valorizzare il territorio".

Chi ha coinvolto per la realizzazione del progetto "Scatole di luce"?

"Alcuni studenti dell’Accademia di belle arti di Macerata, che sono stati coordinati dalla professoressa Teresa Marasca. Gli artisti sono Riccardo Lucarini, Vincenzo Squadroni, Dora Cirioni, Goliardo Sterlacchini, Sani Ajdini, Linda Urriani, Alessandro Deda e David Campana. Alcuni hanno terminato la loro opera mentre altri la stanno creando in questi giorni. Ogni cabina al termine dei lavori sarà firmata, corredata da una spiegazione e dal nome dell’autore. Infine un QR code rimanderà al progetto in generale".

A oggi quante cabine sono state ultimate?

"Tre, la cabina situata all’entrata del comune di Cessapalombo e due a Belforte. Nella prima sono stati rappresentati il falco pellegrino e la colomba; questa è anche il simbolo del nostro paese, visto che è presente nello stemma comunale. Preda e predatore, vicini, simboleggiano l’armonia del territorio e la possibile convivenza tra tutti gli esseri viventi".

Quando sono iniziati i lavori e quando termineranno?

"Sono iniziati un mese e mezzo fa e spero che si concludano a fine giugno, in modo da poter inaugurarli in concomitanza con l’Appennino Foto festival che si terrà dal 4 al 28 luglio. Quando questi abbellimenti saranno completati, non solo ne trarranno beneficio i nostri luoghi, ma diventeranno anche un importante veicolo di turismo, attirando visitatori e appassionati di questa arte".

Sono centinaia ormai le opere presenti sull’intero territorio nazionale realizzate con il progetto street art di Enel Energia. Gli artisti, le scuole, le amministrazioni locali e le associazioni culturali possono proporre idee da realizzare sulle cabine secondarie scrivendo alla casella di posta dedicata: streetart-ED@e-distribuzione.com specificando la provincia di interesse.

Paola Olmi