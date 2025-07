Le calzature maceratesi a Bruxelles: "Caccia ai compratori europei"

Bilancio positivo dell’iniziativa organizzata a Bruxelles dalla Regione Marche e da Assocalzaturifici con l’obiettivo di promuovere il sistema moda e l’agroalimentare della nostra provincia. "Questa iniziativa – ha detto l’assessore regionale, Andrea Maria Antonini – rientra in un programma più ampio di promozione del distretto calzaturiero marchigiano definito attraverso un Protocollo di Intesa siglato tra la Regione Marche e Assocalzaturifici, il primo del genere in Italia, con l’obiettivo di rafforzane la competitività sui mercati internazionali". L’imprenditore maceratese Giuseppe Camerlengo che è anche vice presidente nazionale di Assocalzaturifici ha spiegato che "l’iniziativa è nata grazie a un accordo della Regione e ha permesso di realizzare un importante iniziativa promozionale per far conoscere e apprezzare il Made in Macerata. Lo scopo che abbiamo raggiunto è stato quello di farsi conoscere dai buyers del Belgio Olanda, Francia e Germania, perché in questa fase congiunturale riteniamo molto importante presidiare queste aree del mercato europeo e conquistare nuovi spazi commerciali. La scarpa fatta a mano dove l’artigianalità rappresenta ancora un fattore molto importante è molto apprezzata all’estero e quindi il Made in Macerata ci garantisce ancora un considerevole vantaggio. Dopo questa iniziativa replicheremo in Germania". Nel 2024 l’export marchigiano della calzatura ha raggiunto i 1.300 milioni, pari all’11% del totale italiano, soprattutto verso mercati come la Francia, la Germania, Usa e Cina e verso il Belgio, quinto mercato, che nel 2024 ha registrato un +5%. Le aziende che hanno preso parte all’iniziativa sono Carlo Forti, Valentino Orlandi, Gallucci, Spernanzoni, Voile Blanche, King Tartufoli, Lemargo, Camerlengo, Méliné e London.

Vittorio Bellagamba