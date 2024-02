Le cantine fanno squadra per promuovere i sapori. Un calendario di eventi L'iniziativa "La Cantina dei Sapori" a Montefano unisce vini, birre e prodotti agroalimentari in un progetto di enoturismo promosso dalla Regione Marche. Dieci appuntamenti in programma tra febbraio e giugno per valorizzare i prodotti locali e la tradizione culinaria.