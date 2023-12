Le canzoni di Rodari sul palco del Persiani

Con "Ci vuole un fiore. Le canzoni di Gianni Rodari" di CircoRibolle, regia di Michelangelo Ricci, il Teatro Persiani di Recanati, domani alle 17 rinnova l’appuntamento con la rassegna dedicata alle famiglie promossa dal Comune di Recanati con l’Amat. Le canzoni di Rodari portate al successo in un famosissimo disco di Sergio Endrigo, sono interpretate per la prima volta dal vivo, in uno spettacolo nel centesimo anniversario della nascita dell’autore che offre un viaggio poetico in musica per ascoltare le più famose favole e filastrocche del Novecento, fluttuanti tra le bolle. Info e biglietti: Teatro Persiani 071.7579445, biglietterie del circuito AmatVivaticket e su vivaticket.com.