"Le care amiche" al teatro Feronia

Stasera appuntamento al teatro con il gruppo "L’Alternativa". In scena, al Feronia, la commedia dialettale in due atti: "Le care amiche", adattamento di un testo di Doride Santucci Scirè. Lo spettacolo andrà in scena alle 21.15. Sul palco Giulia Menghi (Memetta), Carlo Francucci (Nicò), Nicola Cassarino (Roberto), Francesca Vasquez (Selenia), Silvana Massi (Ginetta), Lucia Soverchia (Niculina), Gabriella Cordiali (Elvira), Lucilla Pizzi (Silvana), Edoardo Merlini (Righetto) e Graziano Rapaccioni (Armando). Le scenografie sono a cura di Alberto Castelli, l’allestimento scene a cura di Graziano Rapaccioni, Egidio Pacella, Vincenzo Colaianni. Aiuto regia Adriano Rocci, regia Maria Cristina Perticarari. Prevendita disponibile alla Pro Loco e alla biglietteria del teatro il giorno dello spettacolo. Biglietto di ingresso unico a 10 euro. Lo spettacolo, proposto dai Teatri di Sanseverino, è patrocinato dalla Città di San Severino.