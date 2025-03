"Le case popolari saranno ricostruite"

"Le famiglie che abitavano nelle case popolari di via Proietti, a Tolentino, saranno convocate o dall’Erap, proprietario dell’immobile, o dal Comune. Saranno coinvolte per essere informate sull’iter di demolizione e ricostruzione". È la rassicurazione del neo assessore Franco Ferri, già segretario dell’Erap Marche e responsabile del presidio di Ancona e Macerata.

Ferri ripercorre la vicenda delle palazzine. "Ci sono 36 appartamenti inagibili e 12 agibili – spiega –. Ma trattandosi di un edificio unico, l’intervento comprenderà tutti e 48. L’Erap ha redatto un ottimo progetto, l’esecutivo è pronto, è stato concluso da qualche mese, ma il finanziamento ministeriale necessita di un’integrazione di risorse, che l’ente ha chiesto alla struttura commissariale". Per i 48 appartamenti erano stati previsti 9,6 milioni di euro, ma "tra l’aumento dei prezzi, dei materiali e la qualità del progetto" la cifra è salita a 14,7 milioni. Mancano quindi circa 5 milioni.

"Il progetto prevede anche un piano interrato a parcheggio per agevolare la viabilità della zona – aggiunge l’assessore –. Questa è la partita dell’Erap, che a questo punto potrebbe scegliere intanto di iniziare con la somma a disposizione per un primo stralcio di lavori nel medio periodo, oppure di aspettare di avere tutti i soldi". Che fine fa allora l’ipotesi del Comune di non ricostruire le case di via Proietti, lasciando lo spazio per una grande area verde, e destinare ai residenti i 48 alloggi in costruzione di piazzale Battaglia? "L’amministrazione, prima che arrivassi io, ha proposto all’Erap uno scambio di alloggi. Una proposta sensata per limitare il costruito, considerando che a Tolentino sono stati realizzati ex novo 188 appartamenti nel post-sisma, finanziati da Regione e soprattutto Protezione civile. Ma c’è un divieto formale che regola l’attività dell’Erap e non consentirebbe lo scambio. A oggi comunque la Regione ha detto che non si può fare. Dunque, salvo cambiamenti, credo che l’ipotesi sia tramontata e che si debba andare avanti a costruire".

Ferri svela poi un’ipotesi co-housing, coresidenza, l’idea di un’operazione sociale su tutto il patrimonio immobiliare comunale proprio alla luce di questi 188 alloggi totali "destinati ora all’emergenza terremoto, ma un domani nella piena disponibilità del Comune. L’amministrazione potrebbe affittarli con una innovativa operazione sociale al di fuori dell’edilizia residenziale pubblica – conclude –. Ad esempio potrebbe destinare questi alloggi a giovani coppie, con uno sconto in affitto, e ad anziani, che si sentirebbero meno soli e più al sicuro sapendo di avere giovani vicino. Il tutto a un basso consumo energetico. Per ora è solo un’idea".

Lucia Gentili