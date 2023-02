Le cattive delle fiabe raccontate da Fusco Squitieri e Caianiello

La cantattrice Ottavia Fusco Squitieri, accompagnata al pianoforte da Orietta Caianiello, racconta tra recitazione e canto le cattive di cinque celebri fiabe: la Regina di Cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie, le sorellastre di Cenerentola, Malefica de La bella addormentata nel bosco, la Strega del Mare de La Sirenetta e la matrigna di Biancaneve. Domani, alle 18, va in scena al Politeama di Tolentino "Dalla parte delle cattive"; lo spettacolo, con la messa in scena di Angelo Desideri, è una produzione firmata Accademia della Libellula. "I cattivi rappresentano quegli aspetti dell’inconscio che nessuno oserebbe confessare", spiega l’organizzazione. Un team tutto al femminile per riflettere sull’importanza e sui significati del lato oscuro delle favole: i racconti sono stati scritti da Annalisa Comes, Stefania Aphel Barzini, Cinzia Della Ciana, Barbara Fiorio, Alessandra Vinotto; le musiche sono state composte da Cinzia Pennesi, Carla Magnan e Carla Rebora a quattro mani, Barbara Rettagliati, Rossella Spinosa, Roberta Vacca. Ottavia Fusco Squitieri, attrice e cantante, ha lavorato con Giorgio Albertazzi, Pasquale Squitieri, Nelo Risi, Don Lurio, Lina Wertmüller, Andrea Liberovici, Dacia Maraini, Edoardo Sanguineti. È fondatrice della compagnia di teatro musicale "Teatro del Suono". BigliettI al botteghino da tre ore prima dello spettacolo o su Liveticket.