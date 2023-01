Le ceneri di Giorgia Belforte nel ’suo’ Chienti

Le ceneri di Giorgia Belforte disperse nel fiume che tanto amava. Cerimonia alla foce del Chienti, dove chi la conosceva bene si è ritrovato per dirle addio. Era un suo desiderio tornare a quel fiume che amava e per cui battaglie ambientali ha condotto, per proteggerne l’ecosistema. Ed è così che la figlia Roberta e tanti amici hanno voluto celebrarla, nel ricordo del suo impegno ambientalista (era presidente del circolo civitanovese di Legambiente), civico, animalista, valori che durante la sua intera vita ha perseguito non lasciando indietro mai nessuna battaglia. Si è spenta l’8 dicembre scorso Giorgia Belforte (nella foto a destra). Come era suo desiderio, ieri mattina la dispersione delle ceneri nelle acque del Chienti. La musica di Gershiwin e di Janis Joplin, le note gospel di When the Saints go marching in, la lettura di versi da lei scritti e recitati da Rosetta Martellini sono state le tappe dell’ultimo saluto. "Amava - dice Amedeo Regini - l’ecosistema del fiume Chienti e alla sua protezione ha dedicato tante energie. Mi piace ricordarla anche quando con Annita Pantanetti, Gabriella Macellari e altri abbiamo manifestato per i diritti dei migranti con l’iniziativa ’Porti Aperti’ e in prima fila nelle iniziative per l’area floristica protetta dell’Asola, per le campagne ’Puliamo il Mondo’, per le iniziative didattiche nelle scuole a cui teneva in modo particlare. Giorgia è stata, per le questioni ambientali e per i diritti degli animali, un punto di riferimento. Solare, disinteressata e altruista, ha speso la sua vita per il bene comune".

l. c.